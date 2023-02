Di Maria sbaglia, Allegri diventa una furia: il gesto virale anche in Argentina!

La Juventus si è qualificata per la semifinale di CoppaItalia superando per 1-0 la Lazio all'Allianz Stadium. C'è l'Inter sulla strada per la finale per cui sono in corsa anche Cremonese e Fiorentina, che hanno a loro volta eliminato Roma (1-2) e Torino (2-1). Il giorno successivo alla vittoria sui biancocelesti ha portato in dote i commenti sulla partita, ma non solo. Sul web è diventato virale un video realizzato da un tifoso presente in tribuna alle spalle della panchina su cui si è accomodato (raramente) Massimiliano Allegri. Il filmato è arrivato fino in Argentina ed è stato pubblicato dall'autorevole Olé, che ha dedicato all'accaduto approfondimento nella sezione dedicata al calcio italiana all'interno del suo portale.