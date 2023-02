Chiesa, clamoroso retroscena alla Juve: "Ho pensato, ma chi me lo fa fare"

Juve, Chiesa si racconta: "Potevo mollare, ma..."

Chiesa ha parlato così di alcuni dei momenti più difficili che ha dovuto superare: "Tante volte durante l’allenamento mi è capitato che mi venisse proprio male al ginocchio e tra me e me dicevo: 'Chi me lo fa fare? Basta'. E invece penso che si riparta proprio da lì: avere la forza di andare avanti quando vorresti mollare. Prima di tornare a correre c’era la paura di non riuscire a farlo a causa dei dolori. Avevo paura di appoggiare la gamba, ma quando ho finito la prima corsa mi sono detto 'Posso tornare a farlo anche domani'. L’umore andava di pari passo con il dolore. Non ti alzi tanto felice se hai un dolore forte al ginocchio e sai che ad attenderti ci sono solo antinfiammatori. Fa parte del gioco”. Un viaggio che si è concluso solo con il ritorno ufficiale in campo nella sfida del 2 novembre contro il PSG in Champions League.