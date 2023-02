Marazzina svela il motivo dietro il no alla Juve: "Colpa di una richiesta di Moggi"

Juve, senti Marazzina: "Ero vicino, ma poi..."

Quando vestiva la maglia del Chievo la Juventus si era fatta avanti per portarlo in bianconero, ma all'ultimo la trattativa è saltata: "Penultimo giorno di mercato, firmo per la Juventus. Sto andando a Veronello per salutare, sarà stato il 2000 o il 2001, mi chiama Moggi e mi chiede se sono contento. Gli dico di sì e mentre sto andando mi telefona Oscar Damiani che mi dice ‘Qui non c’è nessuno, controllo perché c’è qualcosa di strano'. Dopo cinque minuti mi chiamano e mi dicono ‘Hai firmato per la Juve, ma adesso devi cambiare procuratore’. Ho risposto che o mi prendevano con il mio procuratore o potevano prendere un altro giocatore. Hanno preso un altro giocatore". Il calciatore ha così deciso di non tradire il suo procuratore, pur rinunciando ad una delle più grandi opportunità della carriera.