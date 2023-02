Juve, Pogba è solo ma non molla e lavora sodo

TORINO - In casa Juve c'è chi non ci crede più. O almeno c'è chi ha capito che per tutto il resto della stagione, l'eventuale apporto di Paul Pogba potrà essere occasionale o quantomeno limitato anche quando tornerà a disposizione. A tale proposito, le parole di Max Allegri alla vigilia del match di Coppa Italia con la Lazio, pesano come macigni e impongono riflessioni. Ma in tutto questo c'è anche un Pogba che non si arrende: di alzare bandiera bianca quando mancano quattro mesi pieni di calcio e ancora tanti obiettivi da raggiungere, proprio non ne ha intenzione. Da qui anche la presenza pressoché quotidiana alla Continassa, il giorno dopo la sfida con la Lazio c'era anche lui al Training Center per riprendere subito una tabella di marcia dopo l'ennesimo stop. Che in ogni caso non dovrebbe essere troppo grave, restando catalogato all'interno della voce degli imprevisti: il dolore c'è, nessuna lesione muscolare in ogni caso è stata riscontrata negli scorsi giorni, l'ennesimo rinvio dovrebbe questa volta essere contenuto nei tempi. Quasi impossibile immaginarlo tra i convocati già per Salerno, c'è anche chi quel «quasi» lo ha già spazzato via. Nel mirino quindi la partita con la Fiorentina di domenica 12 febbraio o quella successiva di Europa League con il Nantes in programma giovedì 16 febbraio.