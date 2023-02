"Kaio Jorge via dalla Juve?" La rivelazione arriva dal Brasile

Cominciano ad aleggiare dei dubbi relativi al futuro di Kaio Jorge alla Juventus. Il classe 2002 non è mai sceso in campo in stagione, ma è sulla via del recupero dopo l'infortunio al tendine rotuleo. La sua permanenza in bianconero non è certa. Il club potrebbe pensare di rispedirlo in Brasile, dove potrà trovare la giusta condizione per poi ritornare a Torino.