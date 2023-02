La risposta della Juve a Santoriello è durissima: cosa ha detto Calvo

Juve, la risposta di Calvo a Santoriello

Il nuovo chief officer della Juventus ha commentato così le parole pronunciate da Ciro Santoriello, pm della Procura di Torino, contro il club bianconero: "Permettetemi di fare una riflessione: alcune frasi estrapolate da contesti possono assumere un valore diverso. Questo vale per la Juventus e per le persone coinvolte nell’indagine. C’è una cosa: la Juve dà rispetto e pretende rispetto". Calvo ha poi aggiunto un commento in merito alla pubblicazione delle sentenze per il caso plusvalenze: "Dopo ogni passaggio giudiziario la società si è espressa, emettendo un comunicato in cui riteniamo la sentenza immotivata. Continueremo a difenderci nelle sedi opportune".