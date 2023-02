Vlahovic fa una richiesta a Di Maria prima del rigore: la reazione dopo il gol

SALERNO - Nella sfida dell'Arechi contro la Salernitana la Juventus è passata in vantaggio al 26' del primo tempo con il rigore trasformato da Vlahovic. Poco prima di presentarsi dal dischetto, il numero 9 bianconero ha chiesto di tirare il rigore a Di Maria, che gli ha risposto con un buffetto. L'attaccante serbo non ha sbagliato dagli 11 metri, con il pallone che ha toccato il palo prima di finire in rete alla sinistra di Ochoa. Vlahovic, dopo aver portato in vantaggio la Juventus, ha coperto di baci il Fideo.