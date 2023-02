Pirlo e il retroscena su Ronaldo: "Forse ha avuto un problema con..."

Pirlo e il rapporto con Ronaldo

Queste le parole di Pirlo sulle vicissitudine bianconere insieme a Cristiano Ronaldo, ma anche del momento non facile che ha vissuto il portoghese, passando dal Manchester United all'Al-Nassr: "Per me è stato facile lavorare con lui. Era un bravo ragazzo, molto professionale. Voleva giocare ogni partita, segnare ogni partita. Non abbiamo avuto problemi, ma il calcio cambia molto velocemente. Età anche. Il trasferimento dall'United? Forse ha avuto un problema con un'altra squadra, ma per me è stata una bella esperienza".

Nessuno in Turchia ha il profilo di Cristiano Ronaldo, ma Pirlo ammette: "Quando sono arrivato qui, avevo un'opinione per il mio calcio. Ma quando sei qui, devi capire che non puoi fare la stessa cosa. È difficile cambiare opinione, ma devi farlo. Altrimenti hai un problema. Non devi essere una persona snob, una persona testarda. I vecchi giocatori devono capire: sei un allenatore, non un ex giocatore. L'allenatore deve sapere cosa può chiedere al suo gruppo di giocatori perché ogni gruppo di giocatori ha uno stile diverso e bisogna adattarsi. Devi chiedere loro cose che possono fare. Questo è importante".