Juve, nuove intercettazioni: che stoccata a Chiesa. E quegli ingaggi dati ai cani...

Juve, stoccata a Chiesa nelle intercettazioni. E su Del Piero...

Secondo quanto emerso in un'annotazione della Guardia di Finanza, il 6 settembre 2021 l'allora presidente della Juventus Andrea Agnelli e John Elkann, numero uno di Exor, hanno discusso della possibilità di riportare Del Piero in bianconero con un ruolo dirigenziale. Lo stesso Agnelli ha poi criticato alcune operazioni di mercato sbagliate: "Se metto in piedi, dal 2010 quando sono arrivato a oggi, le cazzate che abbiamo fatto gli ultimi tre giorni di mercato, abbiamo buttato nel cesso 60-70 milioni... Te lo dico così, spannometrico, da Anelka". Anche Federico Cherubini, in un dialogo con Stefano Bertola, manger dell'area finanza, ha criticato la situazione stipendi dei bianconeri: "Il nostro peggiore guadagna come il migliore dell'Atalanta. Zapata prende 1,8 milioni... se compravamo un cane gli davamo 3 milioni e mezzo. Siamo stati arroganti sul mercato, perché il Fabio di 5 anni prima non prende Higuain a 90, prende Gabriel Jesus a 10, e lo fa diventare uno da 90". Lo stesso Cherubini, in una conversazione con Agnelli del 9 agosto 2021 si è poi espresso sul futuro di Federico Chiesa: "Non mi sembra uno di quelli che può restare tanti anni alla Juve a causa del suo entourage che è sempre alla ricerca di sostanziosi aumenti economici".