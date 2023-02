Incredibile Allegri, il Var toglie il pari alla Fiorentina e lui esulta davanti a Italiano!

La Juve ha vinto per 1-0 contro la Fiorentina. A decidere la sfida un gol nel primo tempo di Rabiot. Una sfida, quella tra bianconeri e viola, non senza polemiche. Se all'inizio del secondo tempo ci sono stati screzi in campo tra Bonaventura e Di Maria, non sono mancati i colpi di scena nel finale di gara, per un gol annullato a Castrovilli dal VAR.