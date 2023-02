Juve, Di Maria compie gli anni: il club gli chiede un regalo particolare

"Festeggiamo Di Maria. Chissà, magari il regalo lo farà lui fra un paio di giorni"

Questo il testo degli auguri bianconeri: "Compleanno denso di impegni per il Fideo, che per la prima volta spegne le candele in bianconero. Angel Di Maria festeggia oggi 35 anni: lo fa da juventino, lo fa da Campione del Mondo, con gol segnato in Finale, lo fa a poco dal ritorno delle Coppe, giovedì con il Nantes. Lo fa, come sempre, da protagonista: Angel é il giocatore della Juventus che ha partecipato a piú gol nel 2023 in Serie A: quattro, due gol e due assist. Per la precisione, parliamo di quattro degli ultimi otto gol della bianconeri in campionato. Lo festeggiamo tutti, virtualmente, con quel cuore che lui ci fa vedere ogni volta che ci fa esultare per un gol. E chissà, magari il regalo lo farà lui a noi fra un paio di giorni... Auguri, campione!"