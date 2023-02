Juve, definite le mosse per il futuro: sempre più Allegri e non solo

Di Maria-Vlahovic-Chiesa in campo; Calvo-Manna-Allegri per gestire l’area sportiva. Un tridente per i gol e per scalare la classifica dopo la penalizzazione; un altro terzetto per mettere a punto le strategie, governare le difficoltà del presente e disegnare il futuro, all’insegna della sostenibilità della gestione e del contenimento dei costi. Dal 18 gennaio scorso, con la nomina da parte dell’assemblea degli azionisti del nuovo presidente, Gianluca Ferrero, e del nuovo amministratore delegato, Maurizio Scanavino, la Juve è entrata nell’era post Agnelli. Le vicende giudiziarie hanno innescato il ricambio al vertice e non è stata l’unica modifica. L’inibizione del direttore sportivo Federico Cherubini dallo svolgere alcune attività ha prodotto un’altra novità: la nomina di Francesco Calvo alla guida dell’area sportiva, in qualità di Chief Football Officer. È lui la nuova figura di riferimento di tutto ciò che attiene al core business della società e a lui riportano infatti lo stesso Cherubini, il responsabile del progetto Juventus Women, Stefano Braghin, e il responsabile delle Football Operations, Paolo Morganti. Calvo è un dirigente di altissimo profilo, che conosce la macchina bianconera dopo essere stato già in società tra il 2011 e il 2014 prima come direttore commerciale e poi come responsabile dei ricavi. Nel triennio 2015-18 ha ricoperto il medesimo incarico di Chief revenue officer al Barcellona e poi alla Roma dove, tra fine 2018 e marzo 2022, è stato anche direttore operativo, prima di tornare dall’aprile scorso, alla Continassa come chief of staff. Ora ha preso in mano tutta l’area sportiva del club bianconero in uno snodo delicatissimo della vita della società e sarà anche una figura importante nel confronto con le istituzioni italiane e internazionali.