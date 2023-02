Juve-Nantes, i tifosi francesi lanciano una proposta in memoria della figlia di Ganago

Da diverse ore sta circolando una particolare proposta su Twitter da parte dei tifosi del Nantes in vista del match di domani con la Juventus, in programma all'Allianz Stadium per i play off di Europa League. Il club è scosso per la morte della figlia di Ganago, scomparsa a soli cinque anni a causa di un malore improvviso: un grave lutto per il calciatore che è partito subito per il Camerun. Non sono mancati i messaggi di vicinanza da parte del mondo del calcio nei confronti dell'attaccante.