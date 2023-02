Costacurta, furioso attacco in diretta tv ad Allegri: "Le cazzate le dice lui"

Durissima replica di Billy Costacurta , ex bandiera del Milan e oggi commentatore di Sky, a Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus, dopo il pari in Champions League con il Nantes, aveva reagito in maniera scomposta a una domanda sul "corto muso", ribadendo oggi il concetto in conferenza stampa.

"Le cazzate le ha dette lui, impari a controllarsi"

Costacurta non ha fatto sconti e i diretta si è scagliato contro l'allenatore bianconero: "Io credo che a me non piace come la Juve gioca e quella è colpa dell'allenatore ma in un certo senso l'allenatore deve fare i conti anche con la situazione nella quale si trova. Quindi a me non piace come gioca la Juve ma credo abbia un grande allenatore. A parte l'episodio dell'altro giorno perché noi ci siamo passati sopra ma le cazzate le ha dette lui, non le diciamo noi tanto che abbiamo tirato fuori i numeri. E quindi c'è modo e modo di rispondere alle persone. E questa è la parte fondamentale. E quindi se c'è qualcuno che ha detto le cazzate, ripeto, è stato lui. Su questo non possiamo passarci sopra. Scusate, ma ci sono rimasto male e Allegri deve imparare a controllarsi meglio in alcune situazioni".