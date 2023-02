Pogba festeggia la vittoria della Juve: dura la reazione dei tifosi bianconeri

In casa Juventus continua a tenere banco la situazione Pogba. Il francese da inizio stagione è alle prese con un infortunio alla coscia che ancora lo tiene fuori e non a disposizione di Allegri. L'ex United però è sempre rimasto vicino alla squadra, specialmente sui social. Oggi il nuovo post per festeggiare la vittoria di ieri dei bianconeri contro lo Spezia. Uscita che però non è piaciuta ai tifosi juventini.