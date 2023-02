Juve, Ihattaren torna a Torino dopo l'arresto: allenamenti e lo Stadium all'orizzonte

Mohamed Ihattaren torna al centro dell'attenzione . Questa volta però per nessun arresto , come successo recentemente ( leggi qui ). Bensì per il suo annuncio del ritorno a Torino . Infatti il trequartista di proprietà della Juventus è tornato in Italia per allenarsi.

Il video di Ihattaren

Ciò che ci definisce è come ci rialziamo bene dopo un contraccolpo: queste le parole di Ihattaren sotto il video dove si vede lo Stadium dalla macchina e lui mentre si allena allo Juventus Training Center. Reel che si conclude con lui insieme alla mamma in giro per Torino.

Sembrava una promessa già annunciata con la maglia del PSV. Poi nel 2021 l'arrivo alla Juventus e la cessione in prestito alla Sampdoria il giorno stesso dell'ufficialità della sua firma con i bianconeri. Zero presenze anche con i blucerchiati per poi andare in Olanda nella seconda squadra dell'Ajax. Ad Amsterdam, il calciatori di origini marocchine viene arrestato per una presunta aggressione. Ora il ritorno in Italia e la speranza di poter dire ancora la sua.