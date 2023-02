Juve, focus sul Friburgo: l'avversaria degli ottavi di Europa League

L’urna di Nyon ha stabilito che sarà il Friburgo ad affrontare la Juventus negli ottavi di finale di Europa League . Si tratta di un inedito, visto che i due club non si sono mai affrontati in campo internazionale.

Friburgo, stagione positiva tra Europa League e Bundesliga

La compagine tedesca è al quarto posto in Bundesliga a quota 40 punti, a soltanto tre lunghezze dal comando della classifica occupato dal terzetto formato da Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Union Berlino. Il tecnico è Christian Streich, alla guida del Friburgo da undici anni. In Europa League ha vinto il girone da imbattuta, conquistando 14 punti contro Nantes, Qarabag e Olympiacos. Il Friburgo, inoltre, è ai quarti di finale di Coppa di Germania, dove il 4 aprile affronterà il Bayern Monaco. Il modulo più utilizzato da Streich è il 4-2-3-1. Tra i calciatori c'è da tenere d'occhio ci sono i difensori Ginter e Gunter, così come l'attaccante Gregoritsch. Il capocannoniere della squadra è l'italiano Vincenzo Grifo, autore di 13 marcature stagionali.