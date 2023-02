Aggressione shock a Pirlo Jr, arrestati due minorenni: i dettagli

Sviluppi sull'aggressione ai danni di Nicolò Pirlo: la sua auto era stata danneggiata da un lancio di pietre, colpita a calci e pugni. Per l'atto perpetrato nei confronti del diciannovenne figlio di Andrea, ex giocatore e allenatore della Juventus e della Nazionale, sono stati arrestati due minorenni. Uno di questo era già stato raggiunto da un provvedimento di Daspo urbano. A fermarli i Carabinieri della Compagnia San Carlo di Torino per aver minacciato e rapinato di un telefono cellulare un loro coetaneo.