Caso Juve, side letter con il Sassuolo per Demiral? Ecco cosa diceva Carnevali

La Procura ha trovato una side letter tra Paratici e Carnevali, ad del Sassuolo, che afferma come il difensore turco sia sceso in campo per 7 mesi con i neroverdi nonostante fosse già della Juventus. L'Alanyaspor nel gennaio del 2019 lo riscatta per poi cederlo in prestito con obbligo di riscatto al Sassuolo. Ma secondo i pm, i bianconeri si erano già impegnati con i neroverdi a comprarlo al termine della stagione per 4 milioni di euro, che sono rientrati poi nei 18 finali per l'acquisto definitivo.

Le parole di Carnevali su Demiral

Lo stesso Carnevali, ai microfoni di Sky Sport, nel giugno 2019 aveva parlato dell'interessamento della Juve per il difensore, restando però sul vago. "Demiral non è stato visto dal vivo soltanto da Paratici, l'hanno visionato in tanti. Con la Juve faremo le nostre valutazioni, ma i rapporti sono molto buoni. L'abbiamo preso a gennaio, siamo molto orgogliosi dei nostri scout e di De Zerbi per come l'ha valorizzato".