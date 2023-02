Juve, che attacco ad Agnelli: "Esegue gli ordini di Perez, ma non si accorge che..."

Dopo l'intervista rilasciata da Andrea Agnelli per parlare degli sviluppi del progetto Superlega , sono stati diversi gli attacchi per l'ex presidente della Juventus . In particolare in Inghilterra non hanno preso bene le dichiarazioni contro l'egemonia della Premier League .

Juve, bordata contro Agnelli

Il quotidiano inglese The Telegraph, nel suo editoriale odierno, ha riservato ampio spazio alla posizione di Agnelli come uno dei principali promotori della nuova competizione europea: "Continua ad eseguire gli ordini di Florentino Perez, il capo ribelle della Superlega e presidente del Real Madrid. Oltre al suo ritrovato desiderio di competitività è preoccupato per quello che considera il dominio delle squadre inglesi in Champions League. Forse non si è accorto che il Real Madrid di Perez l'ha vinta in cinque delle ultime nove stagioni".