Juve, Chiesa punta la Roma: all'Olimpico per chiudere un cerchio

Tra i papabili a una maglia da titolare nel big match di domenica tra Juventus e Roma, potrebbe esserci Federico Chiesa . L'attaccante bianconero ha saltato i match con Spezia e Nantes per affaticamento, per poi essere utilizzato da Allegri nel secondo tempo del derby vinto con il Torino . Chiesa ha messo subito il sigillo con un assist perfetto a Bremer che ha permesso al difensore di siglare la rete del 3-2, mettendo a segno il classico gol dell'ex.

Chiesa, all'Olimpico per chiudere un cerchio

Domenica c'è la trasferta di Roma, con Chiesa che tornerà allo stadio Olimpico, dove il 9 gennaio 2022 rimediò la lesione del crociato che portò a un lungo percorso di riabilitazione, fino al rientro in campo avvenuto il 6 novembre nel corso del match di Champions League giocato contro il Paris Saint Germain. Quella con i giallorossi sarà una partita particolare per Chiesa, desideroso di chiudere al meglio un cerchio nel luogo in cui è avvenuto l'infortunio più grave della sua carriera.