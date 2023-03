Juve, c'è un rientro per Allegri in vista della Roma: ecco chi è

Porte aperte alla Continassa per l'allenamento della Juventus in vista del big match di domenica contro la Roma. Si è allenato regolarmente con il gruppo Miretti: il centrocampista sta lavorando sodo per mettersi a disposizione di Allegri per la sfida dell'Olimpico. Assenti alla seduta, al momento, Pogba, Kostic e Cuadrado.