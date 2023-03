Juve, Allegri affronta Mourinho: il curioso bilancio tra i due allenatori

Il confronto tra Roma e Juventus di domenica vedrà ancora una volta sfidarsi Mourinho e Allegri . Le strade dei due tecnici si sono incrociate in 11 occasioni negli ultimi 14 anni, con il bilancio che è in perfetta parità: 4 vittorie per parte e 3 pareggi.

I primi confronti hanno visto primeggiare il tecnico portoghese su Allegri , quando i due allenatori erano alla guida, rispettivamente, di Inter e Cagliari . Anche se c'è da sottolineare il successo sardo alla penultima giornata del campionato 2008/2009: un risultato ininfluente, visto che Mou aveva già festeggiato da diverse settimane il suo primo scudetto italiano . Le sfide tra i due sono proseguite su piani diversi. fino a toccare la fase a gironi di Champions League prima con Milan e Real Madrid (vittoria di Mourinho con i blancos e pareggio a San Siro per 2-2 con rimonta firmata da Pippo Inzaghi) e otto anni dopo con Juventus e Manchester United (exploit di Allegri all'Old Trafford e vittoria degli inglesi allo Stadium). Il resto è storia recente, con Allegri che ha compiuto la rimonta su Mourinho grazie ai due successi ottenuti nella scorsa stagione dalla Juventus sulla Roma . Nel match d'andata dell'attuale serie A, come noto, il confronto tra bianconeri e giallorossi è terminato 1-1.

Mourinho e la squalifica

Al momento il portoghese non ci sarà in panchina per salutare Allegri, a causa della squalifica rimediata dopo il diverbio con Serra nel corso del match di Cremona. La Roma ha presentato ricorso per l'annullamento totale del provvedimento. Si attende il verdetto.

