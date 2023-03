Juve, Pogba firma il gesso al bambino: la reazione del padre fa sorridere

Ventidue minuti contro il Torino , il suo ritorno in campo, accompagnato dal boato della moglie e dei tifosi all' Allianz Stadium, e di nuovo tutti pazzi per Pobga . Il centrocampista francese della Juventus è finalmente a disposizione di Massimiliano Allegri . Dopo aver duramente lavorato per mettersi alle spalle l'infortunio al ginocchio destro rimediato nel corso della tournée estiva dei bianconeri negli Stati Uniti, "il Polpo" dispensa sorrisi a prescindere in attesa di regalarli anche per le sue giocate.

Juve, Pogba tra sorrisi, selfie e autografi: che accoglienza a Roma!

Pogba ha un conto in sospeso con la sfortuna e i tifosi che lo hanno atteso, in maniera più o meno paziente, sia per rivederlo all'opera sia fisicamente, a Roma, alla vigilia della sfida con i giallorossi allo stadio Olimpico, valida per la venticinquesima giornata di Serie A.

Ieri, sabato 4 marzo, un nutrito gruppo di fan hanno atteso il suo arrivo con Bonucci e compagni in città. Tutti presenti per caricare il gruppo in vista del match odierno in programma alle 20:45. Pogba è stato preso d'assalto così come gli altri giocatori per selfie e autografi di rito. Uno di questi lo ha apposto su un gesso portato sul braccio destro da un bambino, visibilmente emozionato. Non di meno, però, suo padre che fuori dall'inquadratura, come ben udibile dal video della Juve che documenta il viaggio della squadra, ha esclamato: "Guarda che spettacolo! Adesso non te lo puoi più togliere!"