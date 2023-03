Juve, che succede a Vlahovic? Il dato che preoccupa i tifosi bianconeri

Vlahovic, prosegue il digiuno di gol in serie A

In campionato, infatti, Vlahovic non segna da quattro turni. L'ultimo acuto è stato contro la Salernitana, quando realizzò una doppietta che permise alla Juve di violare l'Arechi. Poi è rimasto a secco con Fiorentina, Spezia e Torino: gare dove comunque sono arrivati nove punti, con i bianconeri che hanno messo a referto sette reti. Con la Roma c'è stato il quarto digiuno di fila in serie A, accompagnato da un rendimento tutt'altro che positivo. La condizione fisica non è ancora al meglio, ma questo non basta a giustificare una prestazione che ha visto Vlahovic totalmente spento. I tifosi sperano in una inversione di tendenza, ma le critiche cominciano ad aumentare.