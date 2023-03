Juve, Capello durissimo su Kean: "Non ha capito niente...". Ecco cosa ha detto

È stato durissimo il commento di Fabio Capello sull'espulsione di Kean , rimediata dopo quaranta secondi dall'ingresso in campo. La Juventus è pronta a multare il calciatore, come annunciato da Allegri nelle interviste del post gara.

"Kean? Perderei del tempo a parlarci"

Ai microfoni di Sky, l'ex tecnico bianconero ha criticato aspramente il comportamento di Kean: "Uno che commette una sciocchezza del genere in una partita così importante vuol dire che non ha capito niente, quindi perderei del tempo a parlarci. Non devi pensare alla tua partita, ma a quella della squadra, così hai danneggiato i compagni è questa la cosa più importante. È inutile che vado a spiegargli ciò che ha fatto, sicuramente sa anche lui di aver fatto una sciocchezza. È stato un gesto che non si può capire, anche se va detto che su di lui c'era stato un fallo che l'arbitro non ha visto e fischiato".

