Kean più decisivo di Vlahovic? La reazione choc del fratello di Moise: "Finalmente..."

ROMA - Oltre il danno, la beffa. La Juventus cade a Roma contro i giallorossi di José Mourinho e crolla a -12 dal quarto posto, utile per la qualificazione alla prossima Champions League. Una sconfitta pesante per i bianconeri di Massimiliano Allegri che, per le prossime giornate di campionato, dovranno fare a meno dell'attaccante Moise Kean, espulso per un fallo di reazione su Mancini a soli 40 secondi dal suo ingresso in campo all'Olimpico. In difesa dell'attaccante è intervenuto il fratello Giovanni Kean che si è sfogato sul proprio profilo Instagram, attaccando senza mezzi termini i detrattori del fratello.