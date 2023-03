Juve-Friburgo, Bonucci scalpita per rientrare dal 1': ecco da quanto non è titolare

La condizione non ottimale di Alex Sandro potrebbe spingere Allegri ad affidare una maglia da titolare a Bonucci nel match di Europa League con il Friburgo . Il centrale difensivo è subentrato al brasiliano già nel corso del match con la Roma , giocando tutto il secondo tempo. Ma da quanto Bonucci non scende in campo dal primo minuto?

Bonucci, 4 mesi fa l'ultima gara da titolare con la Juve

L'ultima volta risale al 10 novembre scorso, quando Bonucci guidò la retroguardia bianconera nel match vinto dalla Juventus contro il Verona al Bentegodi, grazie a un gol di Kean. Bisogna menzionare anche l'amichevole con la Nazionale del 20 novembre, giocata contro l'Austria. Da allora, Bonucci non è più sceso in campo dal primo minuto, a causa dell'infortunio agli adduttori che l'ha tenuto fuori dai giochi per circa un mese. A febbraio è entrato nei finali di gara con Spezia, Nantes e Torino, per poi giocare 45 minuti contro la Roma. Con il Friburgo, invece, potrà esserci una tanto attesa maglia da titolare nell'importante match d'andata degli ottavi di Europa League.

