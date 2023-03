Juve, nuovo incasso per la cessione di Dragusin: tutte le cifre

Dragusin è un nuovo giocatore del Genoa a titolo definitivo. Il difensore rumeno era arrivato ai rossoblù dalla Juventus in prestito con obbligo di riscatto . I bianconeri incassano subito 5 milioni di euro , cifra a cui potrà sommarsi fino a un milione e 800mila euro per bonus legati a obiettivi sportivi.

I numeri di Dragusin

Dragusin è tra i protagonisti di questa stagione del Genoa in Serie B. Dopo l'ultima vittoria casalinga contro il Cosenza per 4-0, la squadra di Gilardino è al secondo posto con 50 punti. Tra campionato e Coppa Italia ha totalizzato 30 presenze segnando anche 3 gol. Il difensore era con la Juventus dall'Under 17 e l'aveva fatto esordire in prima squadra Andrea Pirlo in Champions League contro la Dinamo Kiev.