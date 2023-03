Juve, Chiesa entra ma si ferma dopo 15': ecco cosa è successo

TORINO - Momenti di apprensione per Federico Chiesa durante l'andata degli ottavi di Europa League con il Friburgo. Il giocatore della Juventus era entrato 15 minuti per poi fermarsi improvvisamente all'82'. Chiesa, dopo aver accusato il problema e dopo aver cercato di rimanere ugualmente in campo, si è fermato, salvo poi rientrare sul terreno di gioco accolto dal boato dello Stadium. Ma resta viva l'apprensione: esauriti gli slot dei cambi, Allegri non ha potuto infatti sostituire Chiesa, apparso visibilimente claudicante nel finale di partita, chiusa virtualmente in 10 uomini da parte della Juventus. Nelle prossime ore si aprà di più sulle condizioni fisiche di Chiesa.