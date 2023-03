Juve, Vlahovic ancora senza gol: i consigli di Del Piero per uscire dalla crisi

"La maglia della Juve pesa. Vlahovic deve stare sereno"

Del Piero ha così sottolineato: "Tutti noi riteniamo che Vlahovic abbia le qualità per fare gol, anche uno a partita. Contro il Friburgo non mi è piaciuto perché ci sono state un paio di situazioni dove devi riuscire a tirare in porta nell'uno contro uno, soprattutto contro un calciatore ammonito. C'è anche l'aspetto psicologico che in questo momento non lo aiuta. La maglia della Juve pesa parecchio. Quando giochi in una squadra così forte le partite in cui non segni contano. L'ho visto comunque determinato e presente. Deve rimanere concentrato su questo. Sta facendo un lavoro tosto perché è in attacco da solo, visto che Di Maria viene da molto dietro. Kostic serve tanti assist, ma quando sei in mezzo a due o tre difensori non è semplice. La serenità deve diventare la prima cosa, perché gode della fiducia di tutti. Capita una partita in cui fai tre gol e subito si schiarisce la nebbia. In questo momento deve rimanere sul pezzo".