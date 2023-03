Juve, svolta nel caso plusvalenze: la Figc consegna la carta Covisoc ai legali

Juve, la "carta Covisoc" e il ricorso della Figc: la ricostruzione

In mattinata, il giudice amministrativo ha fissato l'udienza collegiale il 23 marzo ma non ha concesso la sospensiva non ravvisando "un danno definibile come catastrofico per la parte deducente". Ciò dopo che nella giornata di venerdì 10 marzo la Figc aveva fatto ricorso al Consiglio di Stato per negare ai legali della difesa di visionare la "carta Covisoc".