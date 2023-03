Juve, Allegri: "Contro la Samp per andare secondi. Pogba e Vlahovic? Vi dico chi gioca"

Dopo la vittoria in Europa League contro il Friburgo, la Juventus torna in campo per la sfida casalinga contro la Sampdoria, matrch valido per la 29esima giornata di Serie A. Alla vigilia di Juve-Samp, in conferenza stampa ha parlato l'allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri: "Pogba? È a disposizione. Non è perché ha fatto ritardo e non ha partecipato alla partita di giovedì, è sempre in punizione. La formazione non l’ho ancora decisa: ce ne sono due ad oggi che giocano sicuramente, il rientro di Perin e l’attaccante che è Vlahovic. È completamente guarito. Dusan l’ho tolto perchè Di Maria stava facendo bene. Sono contento della prestazione che ha fatto, poi fisicamente sta molto meglio. Sono fiducioso perché i giocatori passano questi momenti".

Juve, le parole di Allegri

L'allenatore ha parlato anche della penalizzazione. "Non è stato nè un ostacolo né uno stimolo. Noi sul campo dobbiamo fare i punti che servono, vincere il campionato è impossibile ma siamo nella condizione per fare un passo in avanti verso l’Inter. Quello che succede fuori non deve interessarci". Tra Samp, Friburgo e Inter sarà un periodo cruciale per la Juve. "Più che decisiva è importante. Dobbiamo prendere coscienza della partita di domani sera perché la classifica del campionato la fanno le piccole. Gli scontri diretti uno lo perdi, uno lo pareggi e uno lo vinci. La differenza la fai con le piccole, non devi sbagliare. E domani è una partita molto a rischio".

L'allenatore ha poi presentato la partita. "Domani contro la Samp vista la classifica sembrerebbe abbordabile. Ma negli ultimi risultati hanno perso con la Lazio a 10 minuti dalla fine dopo aver avuto occasioni, con la Salernitana hanno pareggiato, quindi han sempre perso di misura. Domani è una partita importante per la classifica del campionato, per la prima volta potremmo andare secondi in classifica perché la nostra classifica è che abbiamo 50 punti. Lo dico e lo ripeto, noi lavoriamo su quello. Per la prima volta potremmo andare sopra l’Inter di 3 punti, che è la cosa che conta. Conosciamo le difficoltà della partita e l’importanza della partita e su questo dobbiamo lavorare".