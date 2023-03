Tifosi della Juve furiosi contro la FIGC: un hashtag diventa virale su Twitter

Juve, i tifosi si ribellano contro la FIGC

A far indispettire i tifosi della Juve negli ultimi giorni è stata in primo luogo la decisione da parte della Corte sportiva d'appello della FIGC di respingere il ricorso per la squalifica di due giornate di Mourinho. L'allenatore portoghese, infatti, è stato regolarmente in panchina durante la sfida tra i bianconeri e la Roma nonostanate l'espulsione rimediata a Cremona, mentre adesso sarà costretto a saltare le gare contro il Sassuolo e la Lazio. L'hashtag "#GiuLeManiDallaJuventus" è però andato virale dopo che l'avvocato Giancarlo Viglione, a nome di Gravina - e quindi della FIGC -, ha fatto ricorso al Consiglio di Stato riguardo la sentenza del Tar che permette l'accesso ai legali della Juve alla “Carta Covisoc” entro sette giorni. Ricorso che è stato respinto poche ore fa di fatto consentendo alla difesa bianconera di consultare il documento. "Sulla Juve è uscito di tutto (...) ma non una riga del contenuto della carta Covisoc. È così difficile capire cosa sta succedendo?", questo uno dei tweet in tendenza nelle ultime ore, a dimostrazione di come i tifosi bianconeri stiano rispondendo con forza e coralità alle ultime decisioni da parte della FIGC.