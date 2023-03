Pogba infortunato, l'incredibile dato: il numero 35 diventa virale

Juve, numeri impietosi per Pogba

Arrivato in estate come il prezzo più pregiato del calciomercato bianconero, Pogba ha fin qui disputato solo 35 minuti con la maglia della Juventus contro le ben 35 partite saltate. Le uniche presenze sono state registrate nei secondi tempi delle recenti sfide contro Torino e Roma. Numeri che preoccupano i tifosi, desiderosi di vedere in campo il loro numero 10. La speranza, per Allegri e la dirigenza, è che possa riuscire a trovare continuità nel finale di stagione quando la Juventus si giocherà il proprio destino in Europa League e Coppa Italia.