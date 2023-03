Juve, Bremer rassicura i tifosi: cosa filtra per l'Europa League

Juve, le condizioni di Bremer

Sui suoi account social, l'ex Torino ha rassicurato così i tifosi: "Grazie a tutti per i messaggi, sto bene e sono già al lavoro. Che bello segnare allo Stadium". Delle parole che faranno piacere anche a Massimiliano Allegri, che potrà contare su uno dei suoi uomini di fiducia per la trasferta di Europa League contro il Friburgo. Non ci sarà invece Alex Sandro che tornerà solo dopo la sosta, mentre resta in dubbio Leonardo Bonucci dopo gli esami strumentali effetuati.