Juve, ma quanto costa Pogba! Cosa si può comprare con la cifra spesa al minuto

Dopo il nuovo infortunio di Paul Pogba , ci sono sempre più riflessioni in corso sull'operazione che lo ha riportato alla Juventus la scorsa estate. Il club bianconero lo aveva ingaggiato a parametro zero dal Manchester United come la stella del proprio calciomercato, ma fin qui i risultati sono stati più che deludenti.

Juve, ecco quanto è costato Pogba

Al momento il francese è stato impiegato solo per 35 minuti in stagione, nei due spezzoni di secondo tempo contro Torino e Roma. Con un ingaggio da otto milioni di euro l'anno, Pogba è costato alla Juventus 228.571 mila euro per ogni sessanta secondi trascorsi sul terreno di gioco. Una cifra con cui sarebbe possibile acquistare vari beni di lusso come una barca da crociera, gioielli e orologi di grande valore, un appartamento in centro, un soggiorno da sogno negli hotel migliori del mondo, una Lamborghini Huracan ed un abito completamente ricoperto di pietre preziose. Tra le cose più particolari e bizzare c'è poi un'esperienza nello spazio, una rarissima carta Pokemon e diverse razze di animali da circa 200mila euro come cani, bovini, cavalli e pecore.