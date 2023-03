"La Juve rischia l'esclusione dalle coppe". L'indiscrezione spaventa i tifosi

Le nuove indiscrezioni spaventano i tifosi della Juventus. L'ex presidente della Camera Investigativa della Uefa Umberto Lago è intervenuto ai microfoni di Tv Play parlando così del caso plusvalenze. “L’UEFA non può decidere da sola se le informazioni siano errate. Mi aspetto che ci sia almeno un grado di giudizio o che la Juventus ammetta che le informazioni inviate erano errate, spiegando perché lo fossero. Se non ci fossero spiegazioni da parte della Juventus o se le informazioni risulteranno intenzionalmente errate, potrebbe esserci la risoluzione del settlement agreement o sanzione più grave, come ad esempio l’esclusione alle competizioni per le quali si qualifica, non saprei per quanti anni, dipenderà dalla gravità che la Camera riscontrerà“.