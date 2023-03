"La Juve punita perché più vulnerabile". La frase dell'ex membro Covisoc

In casa Juventus continuano a tenere banco le vicende extra campo del caso plusvalenze. In giornata è stata consegnata la seconda carta Covisoc (clicca QUI per i dettagli) e sulla questione bianconera è intervenuto ai microfoni di Tv Play l'ex membro della Covisoc Sergio Barile. “Juventus punita per fare da esempio al movimento? Posso dire sicuramente che la rappresentazione di questo sistema è come una pentola a pressione. Se debbo dire che sia stata scelta proprio la Juventus per fare da esempio, significa che era una società maggiormente vulnerabile. Era annunciato“.