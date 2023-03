Juve, Paredes sul futuro: "Voglio tornare al Boca, ma..."

Leandro Paredes è uscito un po' fuori dai radar di Allegri, visto che nelle ultime partite ha racimolato un minutaggio relativamente basso. Proprio per questo si rincorrono le voci relative al suo futuro, con un possibile ritorno al PSG che potrebbe verificarsi in estate.

"Voglio tornare al Boca, ma adesso è presto"

Intanto, il centrocampista bianconero si è espresso così ai media argentini su quello che sarà il prosieguo della sua carriera: "Non tornerò presto al Boca. Ho ancora 28 anni e sono felice della mia vita qui in Europa, con la mia famiglia, con il club... Quindi non ancora. Ovviamente, come ho sempre detto, la mia voglia di tornare e finire la mia carriera al Boca è la stessa, ma non ancora".