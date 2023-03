Plusvalenze, Carte Covisoc Juve mai citata

ROMA - Il puzzle della “nota Covisoc” si completa. Oltre al famoso documento n. 10940 del 14 aprile 2021, consegnato sabato ai legali di Paratici e Cherubini su indicazione del Tar Lazio (la Figc si è rivolta al Consiglio di Stato rivendicando la “pregiudiziale sportiva”), ieri mattina gli avvocati hanno ricevuto dalla Federcalcio anche la richiesta di chiarimenti formulata precedentemente dalla commissione di vigilanza il 31 marzo, che ha originato la risposta del procuratore Chiné: anche qui non vengono mai citate né la Juve né le sue operazioni e non c’è quindi la «notitia criminis». Nelle comunicazioni tra Covisoc e procura si parla di “plusvalenze fittizie” in modo generico, a differenza di quanto avviene a ottobre (6 mesi dopo) con l’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro. Nessuna traccia del vizio contestato dai bianconeri (procedimento attivato oltre i 30 giorni previsti). «In altre mie dichiarazioni avevo già tracciato i contenuti delle due mail - ha spiegato ieri il presidente della Figc, Gravina - è stata solo una strategia legale, ma qualcuno ne ha fatto un grimaldello alimentando una cultura del sospetto». In questo documento la Covisoc richiama la necessità di un intervento istituzionale, parla di «situazioni gestionali che meritano un attento monitoraggio» e che «incidono sui bilanci delle società» presentandosi «con frequenza non trascurabile». La procura risponderà 14 giorni dopo con un riassunto delle puntate precedenti, citando il caso Chievo e lo scambio tra Perugia e Atalanta.