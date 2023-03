Juve, Allegri ha l'Inter nel mirino: pronta la carta Di Maria per fare male ai nerazzurri

Allegri pronto a schierare Di Maria contro l'Inter

Le scelte adottate dal tecnico in Germania sono state propedeutiche al match con i nerazzurri. Di Maria è rimasto in panchina, permettendogli di ricaricare le batterie e di presentarsi al meglio contro l'Inter al fianco di Vlahovic. Servirà molto il talento dell'argentino, così come un ritrovato Vlahovic dopo il gol messo a segno al Friburgo. Possibile una chance per Chiesa, anche se lo stesso calciatore ha rivelato che sente ancora dolore al ginocchio. Non è esclusa la presenza di Milik tra i convocati: per l'attaccante sarebbe un rientro tanto atteso dopo l'infortunio di due mesi fa.