La Juve ritrova Amorim: l'incredibile coincidenza che spaventa i tifosi

Juve-Sporting, il precedente legato ad Amorim

Ruben Amorim, attuale allenatore dello Sporting Lisbona, ha già affrontato la Juventus in Europa League. Nel 2012, con la maglia del Benfica, riuscì infatti ad eliminare i bianconeri dalla competizione in semifinale, strappando così il pass per la finale che si sarebbe disputata proprio all'Allianz Stadium. L'ex centrocampista giocò titolare la gara di ritorno a Torino, in cui il Benfica riuscì a strappare uno 0-0 dopo il successo per 2-1 nella gara d'andata. I tifosi bianconeri sperano che questa volta le cose possano andare diversamente.