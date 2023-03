Juve, Allegri stanco di Pogba: "Diciamo le stesse cose da otto mesi..." VIDEO

Alla vigilia della partita tra Juve e Inter , in programma domenica 19 marzo alle 20:45, Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara. Tra i tanti temi toccati dall'allenatore bianconero ( QUI la conferenza completa) rientra quello relativo a Paul Pogba.

Juve, Allegri su Pogba: "Da otto mesi è lo stesso ritornello"

Dopo essere ritornato a giocare con la Juve nelle scorse settimane, Pogba è stato costretto a fermarsi nuovamente per una lesione all'adduttore. Una situazione certamente delicata per i bianconeri e per Allegri, che nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Inter è tornato a parlare del centrocampista francese e delle sue condizioni: "Ormai sono otto mesi che facciamo le stesse domande e lo stesso ritornello. Quando sta bene, come è successo col Torino quando sembrava che tutto andasse bene, sarà a disposizione. Difficilmente sarà subito dopo la sosta, ci vorrà un po' più di tempo".