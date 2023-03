Juve, la probabile formazione per l'Inter: le ultime su Di Maria e Chiesa

Dopo la vittoria in Europa League contro il Friburgo e il passaggio ai quarti di finale, per la Juve è arrivato il momento di mettere nel mirino la prossima sfida di Serie A contro l'Inter. I bianconeri affronteranno la squadra di Inzaghi a San Siro in quello che da sempre è definito il "Derby d'Italia": una sfida importante per i tifosi dei due club e - in questo caso - fondamentale ai fini della classifica. Alla Juve serviranno i migliori giocatori per riuscire a portare a casa un buon risultato, ma nelle ultime settimane la squadra di Allegri ha dovuto fare i conti con diverse defezioni, specialmente quelle di Di Maria e Chiesa, che sono presenti però tra i convocati. Ma riusciranno i due calciatori bianconeri a giocare da titolari?