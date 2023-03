Juve, le ultime sull'infortunio di Pogba: ecco quando può tornare

La Juve prosegue nel proprio percorso stagionale e dopo aver sconfitto il Friburgo in Europa League e aver ottenuto un pass per i quarti di finale, adesso affronterà l'Inter nella prossima partita di Serie A. Può sorridere Allegri, che per la sfida contro i nerazzurri potrà contare sia su Di Maria che Chiesa (QUI le ultime sulla formazione); tuttavia, l'allenatore bianconero continua a dover fare i conti con i problemi fisici di Pogba, che dopo essere tornato in campo ha accusato una lesione all'adduttore. Ma quando recupererà il francese da questo nuovo infortunio?