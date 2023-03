Rabiot nella bufera dopo Inter-Juve: le rabbia dei tifosi sui social

Il match tra Inter e Juve ha portato con sé un carico di polemiche che, ovviamente, ha visto i social come il "pentolone" principale in cui sono emersi i pareri dei tifosi. Al centro di tutto c'è il gol di Kostic, viziato secondo i nerazzurri da un fallo di mano di Rabiot, così come non è mancato il riferimento a un altro possibile tocco "irregolare" di Vlahovic. Ovviamente non sono scemate le ironie, con dei fotomontaggi che vedono Rabiot in veste di "Mila e Shiro" o come giocatore di pallamano.