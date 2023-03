Cerri dalla Juve al Cagliari: Procura ipotizza reato di falso in bilancio

Juve, aperta un'inchiesta sulla cessione di Cerri al Cagliari

Il fascicolo che sta analizzando la procura del capoluogo sardo è attualmente senza indagati, ma ipotizza un possibile falso in bilancio. I magistrati hanno deciso di aprire un'inchiesta a seguito della trasmissione, per competenza territoriale, da parte della Procura di Torino di alcuni atti sulle plusvalenze. Secondo quanto raccolto dagli investigatori torinesi, il passaggio di Cerri dalla Juvetus al Cagliari nel luglio 2018 per 8-9 milioni di euro, avrebbe generato benefici positivi immediati sul bilancio dei bianconeri. Questa rientra tra le operazioni sospette del club bianconero su cui i magistrati stanno cercando di far luce.