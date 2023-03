Locatelli non convocato in Nazionale: “Mi ha fatto male. E su Lautaro...“

Reduce dalla vittoria nel Derby d'Italia contor l'Inter, Manuel Locatelli è intervenuto sul canale Twitch della Juventus parlando anche della mancata convocazione in Nazionale per le qualificazioni a Euro 2024. “Ci sono rimasto male. Vivo la Nazionale come qualsiasi ragazzo, non essere chiamato mi ha fatto male. Sul campo posso dimostrare cosa posso dare e riconquistarla”.