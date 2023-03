Allarme Bonucci: verso il forfait con l'Italia. E con la Juve è a rischio

Il campionato di Serie A è fermo per via della sosta e diversi club del campionato italiano sono pronti a seguire con attenzione le partite delle varie nazionali per monitorare i propri giocatori. Tra questi rientra anche la Juve, che tiene d'occhio Bonucci , unico giocatore rimasto con l' Italia di Mancini dopo il forfait di Chiesa. In particolare, sono le condizioni fisiche del capitano bianconero ad aver destato preoccupazione nelle ultime ore.

Bonucci verso il forfait con l'Italia: quando può rientrare con la Juve?

Con ogni probabilità, Bonucci sarà costretto a lasciare il ritiro con l'Italia. Il motivo? Il capitano azzurro ha lavorato in palestra per tre giorni di fila, ancora acciaccato dopo l'infortunio al perone rimediato nella gara di Serie A tra Juve e Sampdoria. E mentre Mancini sarà costretto a giocare contro Inghilterra e Malta senza di lui, i tifosi bianconeri si chiedono se il proprio capitano riuscirà a recuperare per i prossimi impegni di Serie A e Coppa Italia. L'infortunio rimediato da Bonucci è molto delicato, e nonostante fosse stato convocato dall'Italia, il difensore ha dimostrato di non essere pronto al rientro in campo. Ecco quindi che lo stop rischia di prolungarsi per altre due settimane, portando Bonucci a saltare la partita di Serie A contro l'Hellas Verona e rimanendo in seria discussione per la semifinale di andata di Coppa contro l'Inter.